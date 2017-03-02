台北杜鵑花季開跑 推溫羅汀導覽

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台北市觀傳局今天說，「2017台北杜鵑花季」開跑，因周邊大學、書店居多，規劃4場「溫羅汀」書香導覽，即日起可透過網路報名，18日在大安森林公園舉辦大型野餐音樂會。

觀光傳播局說，「2017台北杜鵑花季」今年首度在南區展開，活動範圍靠近台灣大學、師大、國立台北教育大學等大學，且各式書店也錯落在街道巷弄中，像是溫州街、汀州路所圍的區域，也藏身知名獨立書店。

觀傳局也針對杜鵑花季，安排2條路線的導覽活動，導覽活動將從4日開跑，共4場「溫羅汀」的書香導覽，即日起可透過網路報名。

「春遊大安．走讀溫羅汀」導覽活動，是大安區公所主辦的「2017走讀大安文化節」活動之一，共分為「溫州新生線」、「羅斯福新生線」2路線，也邀請獨立書店文化協會理事長、溫羅汀聯盟發起人之一的陳隆昊擔任講師。

觀傳局說，「台北杜鵑花季」這次以杜鵑花為背景，除大安區公所主辦的溫羅汀街區踩街書香導覽，中正區公所也有2場公館附近的古蹟巡禮導覽。

觀傳局表示，有20年歷史的台大杜鵑花節，這次與北市府的杜鵑花季合作，端出4場台大「校園人文導覽」、4場「校園生態定時導覽」、與1場「博物館群暨校園定時導覽」活動和「杜鵑花驚豔之旅」導覽。

觀傳局說，詳情可至「2017台大杜鵑花節」官網查詢，18日也將在大安森林公園舉辦大型野餐音樂會。1060302

(中央社)