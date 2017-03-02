遼闊信義鄉無眼科 學童免費檢查視力

南投縣信義鄉面積較彰化縣遼闊，卻無眼科診所，獅子會有感資源缺乏，邀驗光師明天到校為學童檢查視力，還要為弱勢配鏡。

國際獅子會300-C3區第四專區明天在信義鄉同富國小舉辦免費視力篩檢暨視力保健宣導活動，邀中山醫學大學視光學系，免費為同富國小148名、久美國小50名學童檢查視力、宣導視力保健，並為須矯正視力的中低收入戶學童配鏡。

第四專區主席姚瑩紾說，活動由國際獅子會台灣總會、國際獅子會300-C3區總監辦公室、C3區護目防盲委員會輔導王眉方、主席黃焜明指導；300-C3區第四專區、草屯、魚池、國姓獅子會、埔里中心、霧社、娜魯灣、松柏嶺、信義獅子會主辦；南投縣信義獅子會承辦。

南投縣信義獅子會創會長胡錦龍說，信義鄉是南投縣的山地偏鄉，各種資源缺乏，且鮮少有團體到此舉辦大型免費視力檢查活動，信義獅子會響應國際獅子會百週年慶，爭取到信義鄉為學童檢驗視力、為弱勢配鏡。

同富國小校長伍約翰說，總面積比彰化縣還廣闊的信義鄉，鄉內卻無眼科診所，距離最近的眼科診所在30公里外的水里鄉，不僅路途遙遠，且每次去，總是很多人候診；這是第一次有組織到校為學童檢查視力，以利早期發現及矯正。

「山上的孩子不一定視力都很好，只是疏於發現而已」，伍約翰感嘆說，其實部分學童視力已開始出現問題，但孩子自己不知道，忙碌的家長也未必注意，明天第一次有專業驗光師到校為學童檢查視力，很感謝獅子會幫忙。1060302

(中央社)