被提名監委 陳師孟：監察權不可或缺

被提名監委、前總統府秘書長陳師孟今天說，監察權對台灣不可或缺，監察院的功能是對司法制衡，目前司法仍有保守反動勢力抗拒轉型正義，他希望「司法的清明是最終想望」。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線；審薦小組召集人、副總統陳建仁今天舉行記者會，正式介紹被提名人。

陳師孟在發言時表示，民主進步黨的新政府，應該清楚指認的不只是二二八屠殺事件的元凶，還要清楚指認阻擋台灣進行轉型正義的元凶是誰，可以思考在威權時代，那麼多的冤案、冤獄和錯案 ，現在沒有得到平反，原因何在？

陳師孟表示，目前進行的不當黨產歸零工程，為什麼處處受阻，答案很清楚，元凶就是目前還盤據在台灣司法體系內，當初受黨國遺緒毒化的不肖司法官員。他說，一直到現在司法仍是保守反動勢力，抗拒轉型正義最後一道防線，「司法的清明，應該是最終的目的，想望」。

陳師孟說，「孫中山創設監察權，也許在西方國家是多餘的，但對台灣來講，不可或缺」，理由在於彈劾、糾舉、糾正權限，行使對象不僅是所謂的公務人員，還包含司法院、考試院，監察權的功能是對司法制衡，今天司法無法無天就是要靠監察權制衡。司法敗類沒有退場機制，監察權可以提供唯一的退場機制，讓司法重現天日，贏回人民信心。

陳師孟表示，他這次被提名監委年齡最大，是「老綠男」，到今天還拋頭露面，來求監委位置，所為何來？他說，就是想對台灣司法的清明做點貢獻，「若有朝一日這點沒辦法達成，隨時會知所進退」。1060302

(中央社)