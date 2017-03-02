南市基層農會理監事選舉第2日　學甲農會恐翻盤

學甲農會召開理監事選舉，結果恐讓總幹事聘任生變。(莊曜聰攝)

學甲農會代表分兩派人馬，理監事選舉後，新派看似挑戰當權派成功。(莊曜聰攝)

台南市基層農會理監事選舉進入第2天，今天有學甲、佳里、白河、鹽水、楠西、關廟、龍崎、南化、仁德、玉井等10家農會召開代表大會，選出新任理監事，其中學甲農會雖僅現任總幹事李哲進同額登記後聘，但農會代表卻分為兩派人馬，理監事選舉結果也出乎意料，挑戰派在9席理事上取得過半數的6席，恐產生變數。

上月19日農會會員代表選舉結束後，本月份就要選出理監事及理事長、常務監事及聘任總幹事，3月中前3巨頭就會確定，台南市大部分農會在會員代表選出後就大勢底定，僅少數農會還有懸念。

學甲農會今天近午間時召開代表大會，45位農會代表出席44位，有1人出國未到場，理事有14人登記，應選9位；監事則有7人登記，應選3位，之前就傳出部分代表合作要挑戰當權派，選舉結果出來後，新派似乎已佔優勢，登記候聘的現任總幹事李哲進對此則不願表示意見。

(中時)