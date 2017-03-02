雪山山區積雪 保七警籲山友注意安全
強烈大陸冷氣團1日晚間接近台灣北部，加上二二八連假期間受濕冷天氣影響，全台第二高峰、海拔3886公尺的雪山主峰累積一層靄靄白雪，隨著這波冷氣團乾冷的天氣型態，積雪表層容易融化結冰，步道易濕滑，雪霸國家公園管理處及保七總隊第五大隊呼籲近日申請前往雪霸園區登山的山友，應攜帶並正確使用冰爪、冰斧外，更要注意行走安全，避免意外發生。
保七總隊第五大隊表示，二二八連假濕冷氣候，武陵四秀之一的品田山，在新達山屋以上地區有飄雪，雪山主峰山區，從三六九山莊以上都有降雪，雪山圈谷積雪約10公分，這波冷氣團較乾冷，山區沒有再降雪，但雪山黑森林水源地等地步道容易結冰，呼籲山友不要冒險通過危險地帶，避免發生危險。
五大隊指出，目前仍屬於雪季管制期間，聖稜線暫停開放，申請攀登雪霸國家公園生態保護區範圍內開放登山路線的登山隊伍，入山人員需具備雪季裝備，雪霸國家公園管理處及第五大隊員警將持續在雪山登山口實施雪季裝備檢查，呼籲山友注意雪季登山安全。
(中時)
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