大勢韓星被爆劈腿 小三傳露骨簡訊曝姦情

《勇敢的記者們3》在節目曝大勢韓星私下另一面。(圖／翻攝自韓星網)

南韓綜藝節目《勇敢的記者們3》，經常爆料娛樂圈不為人知內幕，近日又有新猛料，透露一個頂尖男演員，對外形象純情，私下卻劈腿，女友看到他和小三的露骨簡訊，姦情才曝光。

這名A演員接連拍的3部作品都大賣，成為大勢明星，而給人純情形象的他，有個交往很久的女友，不過兩人會認識，竟是因為他發錯私信，本來只在網路上聊天，接著約出來見面、交往到最後同居，而他和工作人員聚餐時，都會帶著女友，並經常說應該會跟他結婚。

不過看似專情的他，卻劈腿造型師，而姦情會曝光，是因為有次他睡著時，剛好有簡訊傳來，女友怕吵醒他，所以幫他看了，沒想到看完她就離家出走，原來是小三傳了露骨簡訊，讓她相當生氣，雖然A某表示再也不會和造型師連絡，但他們似乎很難復合。

最後記者更說：「A某和女友之所以認識，是因為他錯發SNS私信，不過這私信不是發給一個人，而是群發，發給很多女粉絲」，爆炸性言論讓不少網友都在猜，這名男星到底是誰。

(中時電子報)