LPGA》「漂亮寶貝」魏聖美成績與人一樣美！ 匯豐搶頭香
LPGA「漂亮寶貝」魏聖美2日在新加坡舉行的匯豐錦標賽，重嘗久違領先滋味！首輪飆出8鳥2柏忌66桿（-6）領先群芳，為今年重新出發打出好的開始。前球后南韓朴仁妃、泰國第1高手艾莉雅、加拿大新生代球星韓德森、瑞典好手諾琪絲特與美國選手馬丁等5人，同以1桿之差並列第2。
2009年展開LPGA生涯的魏聖美，憑著183公分的高聎漂亮外型，加入LPGA就是媒體追逐的寵兒，她也不負期望，菜鳥球季就在歐秋雅邀請賽贏得首冠，2010年在加拿大公開賽拿下第2冠，2014年再於樂天錦標賽與美國公開賽添下2冠，但生涯第4冠到手後，自此陷入冠軍荒，去年度過生涯最黯淡的1年。
她去年參賽25場，多達12場被淘汰，1場中途退賽，全年總獎金落在前100之外，與曾雅妮命運相同，但2日卻有大復活的跡象，首輪66桿也是她2014年美國公開賽奪冠以來，近3年首度領先。
除了魏聖美，最值得一是朴仁妃，她自從去年8月在里約奧運贏得金牌後，進入休兵狀態開始養傷，直到上周本田泰國高球賽才復出，儘管離開球場已近半年，球技依然高超，繼本田獲得並列第25，2日再以67桿並列第2，準備搶攻2015年歐秋雅邀請賽以來LPGA生涯第18冠。
另幾位並列第2的艾莉雅與韓德森，都是去年冒出的新生代A咖好手，艾莉雅去年贏得5冠，韓德森奪2冠，2人首輪並列第2，同樣站上爭奪本季首冠位置。
艾莉雅第5至第7洞連吞3個柏忌，反而激發她的鬥志，最後11洞瘋狂抓下6隻小鳥，衝至並列第2領先榜。
「球后」紐籍韓裔高寶璟，69桿並列第12，唯一參賽的台灣選手龔怡萍74桿並列第49。
(中時電子報)
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