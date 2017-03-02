港都盃田徑賽》葉守博輕鬆摘冠 對岸教練讚譽有加

就讀台中長億高中的葉守博，在港都盃輕鬆拿下男子100公尺決賽冠軍。(黃春榮教練提供)

目前就讀台中市長億高中的葉守博，2日在港都盃田徑賽跑出10秒61，輕鬆拿下男子100公尺冠軍。教練黃春榮表示，中國大陸福建省短距離教練蘭應洶非常欣賞守博，並且邀請他前往福州與里約奧運400接力第一棒湯星強一起訓練。

葉守博表示，目前是以賽代訓，慢慢調整狀況，目標在彰化全中運取得200公尺台北世大運參賽標準。

黃春榮說，守博的強項在200公尺，但為了強化他的肌耐力，要求他在2月中的台中市區運會嘗試跑1600公尺接力，沒想到效果出奇的好，或許在全中運可以角逐這個獎項的全國冠軍。

葉守博(前排左一)深獲中國大陸福建省短距離教練蘭應洶(前排中間藍衣)的欣賞，親自邀請葉守博前往對岸與他的子弟兵、里約奧運中國隊400公尺接力第一棒湯星強一起訓練。(黃春榮教練提供)

黃春榮接著指出，守博過去兩次前往對岸移訓，福建教練蘭應洶對於這位理著小平頭的小夥子很感興趣，認為守博態度良好，又肯吃苦，是不可多得的好選手，希望能邀請守博過去和他的子弟兵湯星強一起訓練。

對此葉守博表示，很開心能得到蘭教練的欣賞，也很期盼能與湯星強一起集訓，但一切還是要看老師如何安排。

公開組女子100公尺決賽，就讀台師大的胡家蓁以12秒15封后，台體大碩一的廖靜賢以0.14秒的些微差距飲恨落敗。廖靜賢賽後說，最近要念教師學程，練習的時間不多，所以體力上有點跟不上來；廖靜賢的恩師黃春榮則認為，「靜賢的家境不是很好，因此必須要工作，平日又擔任助理教練幫我訓練學生，非常辛苦，因此不會太勉強她，只要在年底的宜蘭全運會調整過來即可。」

(中時電子報)