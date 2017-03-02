司改會議第五組 擬增列性別議題
總統府司法改革國是會議第五分組首次會議今天召開；該組召集人梁永煌說，有委員希望將性別議題納入討論，經組內初步決議，決定將此增列，但程序上需經籌委會同意。
總統府司法改革國是會議第五分組的首次會議，上午在法務部廉政署第一會議室舉行，這組的主題為「維護社會安全的司法」。
第五分組委員，律師賴芳玉及勵馨基金會執行長紀惠容在會議中提案，希望將性別議題納入討論。
梁永煌說，第五組的議題牽涉到社會安全網，委員們對於增列性別議題都很支持，也是在很和諧的氣氛下達成共識，初步決議將此部分增列為議題。
梁永煌指出，要增列議題，程序上要跟司法改革國是會議籌備委員會報告，會在3月13日的籌委會議中提出。1060302
(中央社)
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