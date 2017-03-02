中市1男子工作中自2樓跌落 急救中

我要評比

台中市消防局接獲通報，大雅區神林路有民眾工作中自2樓跌落，立刻派遣消防隊員前往救援，台中市消防局表示，男子到院後恢復呼吸、心跳，意識昏迷，現搶救中。

台中市消防局表示，今天下午1時44分接獲民眾報案，指稱有人工作中自2樓跌落後無呼吸心跳，立即派遣救護人員前往及線上指導CPR。

消防局指出，救護人員到場後，發現患者已無呼吸心跳，立刻給予CPR處置，並緊急將他送醫救治。到院後恢復呼吸、心跳，意識昏迷，現搶救中。1060302

(中央社)