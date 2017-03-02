韓美啟動轉讓薩德部署用地磋商程序

我要評比

南韓外交部發言人趙俊赫今天在記者會上宣布，韓美兩國根據駐韓美軍地位協定啟動關於終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署用地轉讓的磋商程序。

南韓聯合新聞通訊社引述趙俊赫報導，國防部和駐韓美軍要求開展相關磋商，「駐韓美軍地位協定」韓美聯合委員會今天對此予以批准，雙方隨即啟動轉讓薩德部署用地的磋商。

2月28日，南韓國防部與樂天集團簽署有關「薩德」部署用地的以地換地協議。根據協議，樂天向國防部出讓位於慶尚北道星州郡的高爾夫球場，國防部將京畿道南楊州市軍用地塊轉讓給樂天。

接下來，南韓軍方將依據駐韓美軍地位協定，向駐韓美軍提供該土地用以部署薩德。1060302

(中央社)