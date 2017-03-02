中市屯區爭取大平霧捷運　交通部允支持研究經費

我要評比

屯區民代爭取大平霧捷運系統可行性研究經費，進行現場會勘。（陳淑芬攝）

立委何欣純與多位市議員2日邀集交通部及市府官員會勘「大平霧捷運系統」預定路線地點，要求交通部優先補助可行性研究經費，爭取屯區軌道路網建設，交通部允諾全力支持。

中市交通局編列「台中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究」委辦費1000萬元，去年底遭議會刪除，導致「大平霧捷運系統」規劃經費全無，大里、太平及霧峰的屯區民代亟欲挽回，立委何欣純和市議員何明杰、李天生、張玉嬿及張芬郁等人，今天邀請交通部邀請路政司副司長張舜清及高鐵局副總工程司呂新等人現場會勘。

何欣純表示，屯區人口已達45萬人，市區與屯區軌道運輸串聯已有必要性及急迫性，要求交通部優先補助辦理「大平霧捷運系統」可行性研究經費，讓軌道運輸進屯區。

交通部官員同意支持並促成市府的「大平霧捷運系統」可行性研究；台中市交通局長王義川也指出，目前有三個可能方案，若獲中央支持，明年初將可完成評估，預計在2030年就可完工通車。

交通局所提出的「大平霧捷運」路線初步規畫，將與大慶站做共站，預定規劃中山醫大、台中高工、大里區公所、大里高中、大里運動公園，接著往祥順運動公園、勤益科大、坪林森林公園、屯區藝文中心及中台科大等站。

(中時)