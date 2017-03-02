埔基醫院與中山附醫合作 神經外科醫師常駐
大埔里地區車禍意外腦傷、脊損患者，過去因埔里基督教醫院欠缺神經外科醫師常駐，幾乎要後送台中地區大型醫院急救，但路途當中，傷勢往往加劇，這情形將會改善，因埔基醫院今日與中山醫學大學附設醫院簽訂合作備忘錄，神經外科醫師將常態進駐。
埔基醫院救護的區域涵蓋仁愛鄉、台中市梨山區、魚池鄉、國姓鄉等偏遠地區，這地區經常發生車禍等意外，腦傷患者送達埔基醫院，由於欠缺神經外科醫師常駐，使得急救醫療團隊難以在第一時間做精準的判斷或救治，而慢性的腦病變或脊損病患，也因同樣理由，必須遠至台中、彰化就診。
為了彌補神經外科領域缺口，埔基醫院與中山附醫今日簽訂合作備忘錄，埔基醫院院長陳恒常表示，大埔里地區呈現高齡化，院方肩負診治年長患者在脊椎或腦部易老化病變，也常救護意外腦傷，神經外科是不可或缺醫療項目，感謝中山附醫及時支援，讓偏鄉民眾不再為就醫路途往返所苦。
未來中山附醫神經外科醫師將常態進駐埔基，每半年輪替，支援門診、急診、手術、病房，這並非埔基與中山附醫首次合作，兩院早在14年前就已締結醫療整合與建教合作，中山附醫院長黃建寧說，先前胸腔內外科和小兒外科有合作經驗，而中山附醫擁堅強神經外科團隊，在中部地區有義務做好基層專科醫療，提供偏鄉在地化醫療診治，讓在地民眾享有與都會區同等級醫療照護。
(中時)
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