失能者也能泡澡 詹雅雯當志工「澡」幸福

創世基金會提供到宅服務，盼減輕失能者照顧者龐大壓力，歌手詹雅雯（右）化身一日志工，協助臥床者洗澡，呼籲外界踴躍加入志工行列。（陳君瑋攝）

創世基金會提供到宅服務，盼減輕失能者照顧者龐大壓力，歌手詹雅雯（右）化身一日志工，協助臥床者洗澡，失能者家人感動落淚。（陳君瑋攝）

台灣目前約有78萬名失能者、近6成仰賴家人照顧，且平均照顧時間長達10年、每天13.6小時，讓不少照顧者身心俱疲。創世基金會15年前起提供到宅服務，盼減輕照顧者龐大壓力，今天並由知名歌手詹雅雯化身一日志工，協助臥床者洗澡，呼籲外界踴躍加入志工行列，幫植物人「澡」幸福。

(中時)