製作無碼A片在美國網站播 日本AV女優、男優等遭逮捕

AV女優經紀公司社長石崎宣行以及前AV女優西川結、菊地彩花、AV男優小嶋實等5人，被日本警視廳以協助拍攝無馬賽克的猥褻A片，在美國收費動畫網站「caribbean com」播放為由逮捕，AV男優因拍A片被逮捕是日本國內頭一回。

35歲的石崎經營的AV女優經紀公司旗下約有50名AV女優，8年的營業額達1億5400萬日圓(約新台幣4195億元)。25歲的菊池拍1部A片可拿到120萬日圓(約新台幣32萬7千元)的片酬。

警視廳指出，石崎等2人去年派2名女優到AV錄影帶制作公司位於新宿區的攝影棚拍片，因無經修片、沒打馬賽克的AV片在海外網站公開流傳，故涉有協助製作、散布非法AV片之嫌。然而AV製作公司被捕之外，AV演員也一併被逮捕乃罕見的特例，

被逮捕的5人當中，有4人已認罪。菊地表示，因為想賺錢買名牌商品和去海外旅遊。警視廳今年1月還逮捕到67歲的製作公司女社長，她負責將在日本拍的A片上傳到美國的網站而被起訴。

(中時)