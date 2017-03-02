國泰航空輕奢旅 長程線商務艙推優惠

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國泰航空與國泰港龍航空今宣布，即日起至3月28日止，推出「享受吧！商務艙輕奢旅」早鳥優惠專案，首度打出1人成行、最高享20％票價折扣。旅遊出發日期自3月1日至8月31日止，民眾可輕鬆遨遊歐洲、美洲、澳洲等24個城市。

國泰航空表示，商務艙輕奢旅針對舊金山、溫哥華、雪梨、倫敦、馬德里，以及即將開航的特拉維夫、7月將開航的巴塞隆納等歐美澳24個城市，推出早鳥優惠票價。歐洲12個城市如阿姆斯特丹、杜塞道夫、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、巴塞隆納、巴黎、米蘭、羅馬、蘇黎士、特拉維夫，商務艙機票新台幣8萬1186元起；美洲7個城市如波士頓、洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、溫哥華、多倫多，商務艙機票新台幣8萬6060元起；澳洲阿得雷德、布里斯本、墨爾本、雪梨、伯斯等5個城市，商務艙機票新台幣6萬112元起。

國泰航空指出，將持續拓展網絡，本月26日起開航香港－特拉維夫，每周4班；7月2日開航香港－巴塞隆納，每周4班。波士頓、溫哥華及多倫多，則陸續在3至6月份增班；倫敦則於6月1日增至每日6班；曼徹斯特服務亦增為每周5班，並改以空中巴士A350-900客機飛行，增加座位數。

(中時)