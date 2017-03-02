喬裝賭客 高市警破獲賭博電玩場
賭博電玩易衍生警察風紀問題，高雄市警方近3個月來探訪蒐證，並喬裝賭客，裡應外合破獲一處電子遊戲場，查獲兌換賭資不法行為，全案依賭博及電子遊戲場業管理條例等送辦。
高雄市警察局今天表示，局長陳家欽強調整飭風紀、改善治安，必須全力剷除犯罪淵藪及杜絕風紀誘因，尤其是「賭博電玩」最容易讓人傾家蕩產及衍生風紀問題，務必徹底根除。
高雄市警局督察室於去年12月接獲檢舉後，立即組成專案小組針對這處位於大寮區鳳林三路的金世界電子遊戲場探訪蒐證，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，今天持搜索票前往查緝，查獲兌換賭資不法行為。
警方表示，這處遊戲場雖領有合法證照，但卻以合法掩護非法，藉由店員佯裝客人與賭客從事兌換現金等不法賭博行為，規避警方查緝。
警方取締人員喬裝賭客，進入這處電子遊戲場內埋伏，見店員佯裝的客人與賭客兌換賭資新台幣6000元，當場人贓俱獲，並查扣店內百家樂、水果盤等59台機具、櫃檯營業金2萬3927元和電腦等。
警詢後，全案將店長、服務生及賭客等共7人，依違反賭博及電子遊戲場業管理條例等罪嫌送辦。1060302
(中央社)
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