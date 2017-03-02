海巡署金門掃蕩，逮越界陸船2艘4人

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金門海、岸巡隊掃蕩越界陸船，今天聯手逮捕2艘4人。（金門海巡隊提供）

海巡幹員摸黑在雞鳴山外海取締越界大陸漁船。（金門海巡隊提供）

海、岸巡幹員登檢大陸漁船，起出越界捕撈的漁穫。（金門海巡隊提供）

金門海、岸巡隊擴大掃蕩越界大陸漁船，今（2）日接連在雞鳴山、烏沙角逮捕2艘4人，沒入漁網50公尺及蟹籠60組，並移送縣府依違反兩岸人民關係條例，各裁處罰款新台幣30萬元。

今天清晨5時許，海巡署雷情系統發現雞鳴山海域有船點接近，立即通報海巡隊調派百噸級10039艇趕至，在雞鳴山外1.4浬查獲「陽塘151號」1人；上午8時45分再由PP-2007艇協同金門岸巡總隊CP1009艇在烏沙角外0.7浬，查獲「無船名」1艘3人。

海巡幹員除將2船的漁網50公尺及蟹籠60組全數沒入，並將漁獲雜魚約10公斤海拋外，也移交金門縣政府依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》加強留置調查及裁罰新台幣30萬元。

(中時)