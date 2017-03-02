世新簽一中承諾書 府：講學自由不得限縮
媒體報導，世新大學簽署所謂的「一中承諾書」。總統府表示，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。
府方指出，該案的實際的狀況，應該由教育部等權責部門進行了解，並盡速對社會作出說明。
但府方認為，無論如何，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。作為民主國家，政府也會全力確保人民相關權益不會受到任何的危害。
(旺報)
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