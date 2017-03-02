拓展日本來台觀光市場 南投縣府秘書長赴日演講交流

南投縣政府祕書長洪瑞智（右）在日本千葉縣以「發現不一樣的南投」為題演講，介紹南投之美，獲得許多日人的共鳴。（南投縣政府提供）

洪瑞智（右二）參觀香取市佐原車祭文物館，並向日方推薦南投的燈會等文化活動。（南投縣政府提供）

日本免簽開放及廉價航空興起，台灣每年赴日人數已達約400萬人次，但日本赴台人次每年未達200萬人次，南投縣政府為增加日本旅台並擴增南投的日本觀光市場，上月下旬在千葉縣台商會會長林裕玲協助下，由秘書長洪瑞智率團，首度前進日本首都圈內擁有600萬人口的千葉縣辦觀光推廣活動，行銷南投觀光特色及農特產。

洪瑞智長表示，南投縣最大的優勢是在農業和觀光，茶葉、梅子等產量為全台第一，千葉縣和南投同屬農業大縣，雖然兩縣在2014年就透過集集線與夷隅鐵道交流，但官方正式拜會與觀光推廣則是第一次。

期望透過這次拜會，邀請千葉縣共同參與本縣大型活動，甚至透過日台友好議員及台商會協助，持續深耕，建立雙方締結友好觀光協定努力，增加日本旅台及前往南投觀光消費的人次及產值。

南投推廣團隊於2月22日抵達，陸續拜會千葉縣白井市市長伊澤史夫、銚子市市長越川信一、香取市市長宇井成一及大多喜町町長飯島勝美等，對於千葉縣的觀光資源進行考察，尤其香取市佐原山車祭剛於2016年獲得世界文化遺產認證。

洪瑞智說，香取市佐原山車文化與南投燈會、國姓搶成功一樣，都是藉由民間文化祭典推廣觀光，洪秘書長並邀請香取市組團到南投參加慶典，讓台日民間文化深度交流。

在拜訪千葉縣廳及縣議會時，洪秘書長以「台灣最接近天堂的地方」來介紹南投，分別從農業、觀光、多元文化及四季之美，與日方分享交流，並邀約千葉縣派員參加本縣的大型活動，如「南投燈會」、「世界茶葉博覽會」及「日月潭萬人泳渡」等。

另在千葉台商會新年會，以「發現不一樣的南投」為主題演講，吸引日方約250人參與，造成轟動及回響，並登上當地媒體。

(中時)