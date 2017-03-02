工業、醫療機器人 瑕疵恐有殺人危險

2017年2月7日，倫敦科學博物館的機器人展覽會場上，一名技術人員與機器人握手。(圖/美聯社)

2017年1月7日，拉斯維加斯CES展上，一名參觀者與機器人擁抱。(圖/美聯社)

機器人已經普遍應用在我們生活的各個領域中，但是有沒有想過我們可能因為操作不當，或是軟體當機，造成機器人近身攻擊，嚴重恐致喪命。

工業或醫療機器人在操作過程中，有時會與人類肉體實際接觸，如果設計時出現安全漏洞，就很容易因為內建受損的軟體產生問題，我們在不知情的情況下，若繼續使用，很可能導致使用人或操作人發生致命危險。

《新聞周刊》(Newsweek)報導，網路安全研究專家認為，目前市面上的機器人存在被駭客攻擊的關鍵危險，將會對人類的生命財產造成嚴重威脅。

網路安全公司IOActive發表一篇名為《天網出現之前，駭入機器人》(Hacking Robots Before Skynet)，研究數千個家用、商用和工業用機器人可能出現哪些安全問題，讓研究者開始懷疑機器人也可能被網路攻擊。

IOActive公司的首席技術官Cesar Cerrudo表示，機器人說穿了就是有腿有胳膊的電腦罷了，因此可能受到更多網路威脅。萬一機器人被駭客攻擊或軟體受損，卻仍與人類有肢體接觸，就可能讓人受傷，甚至喪命。

該公司研究人員過去曾在自駕車和ATM等機器中發現瑕疵。但是如果機器人發生缺陷，就可能經由機器人身上的麥克風和鏡頭，被駭客惡意入侵，因此洩露個資或商業機密。

由於機器人的應用越來越普遍，IOActive公司2016開始研究現在市面上的機器人，包括以下6大機器人製造公司:軟銀( SoftBank)、UBTECH、ROBOTIS、環球(Universal Robots)、再思(Rethink Robotics)和Asratec。

IOActive公司高級安全顧問Lucas Apa說，機器人都有一些基本的安全保護措施，但是一般來說，這些保護措施其實很不安全。其中一個主要的問題，就是認證問題，它可能讓機器人在毫無安全認證的情況下，就輕易被登入或透過網路入侵。

(中時電子報)