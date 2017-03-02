朝向國際化邁進 桃禧飯店加盟喜來登

桃禧航空城酒店2日和萬豪國際集團簽約，宣佈加入喜來登品牌國際連鎖飯店。(賴佑維攝)

桃禧航空城酒店2日和萬豪國際集團簽約，宣佈加入喜來登品牌國際連鎖飯店，預計在1年內完成接軌，同時將飯店改名為「桃園喜來登酒店」，也將成為桃園機場捷運沿線最高端的國際五星級酒店。

桃禧飯店集團董事長李三連表示，桃禧航空城酒店成立7年，在全體員工努力付出下，在業界或是區域內已是小具有知名度，但是隨著近年來國內觀光旅遊業及桃園升格直轄市後區域發展大環境的改變，飯店也逐步往於國際化目標前進，因此決定和旗下有艾美、W、威斯汀、雅樂軒等飯店品牌，且是國際最大連鎖酒店的萬豪國際集團合作，選擇加入有著最高等級指標性的品牌「喜來登」，成為全球500家喜來登飯店之一，而未來飯店的服務、員工訓練等都將與喜來登接軌。

李三連說，機場捷運正式通車之後，機場周邊飯店都將面臨著和過去不一樣的挑戰，因此飯店經營策略也需要做調整，此刻導入萬豪國際集團旗下最具全球知名度及指標性的飯店品牌「喜來登」正是最佳時機，日後要藉助國際品牌全球性的網路行銷，開拓新的客層之外，再加上過去桃禧努力深耕本土的成果，相信此舉不僅僅是對桃園觀光產業有所加分，也為有國門之都之稱的桃園城市面貌邁向更國際化加分。

(中時)