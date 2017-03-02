中市列2月低溫高接梨穗現金救助區 即日起申請

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2月低溫造成台中市高接梨穗嚴重受損，經過台中市政府農業局會同中央單位勘查，確認台中損害率達救助標準，行政院農業委員會公告台中市為辦理「106年2月低溫高接梨穗農業天然災害現金救助地區」，請受災農民即日起至3月11日攜帶相關證件向受災地區公所申請現金救助。

市府農業局長王俊雄表示，市府已於2月20日連繫各區公所持續查報損害情況，初估高接梨穗損失約22公頃，損失金額約114萬4500元，災害損失率如達20%以上者，農民即可申請現金救助。

欲申請現金救助的農民，請於即日起至3月11日，攜帶國民身分證及存款簿向受災地區公所提出申請；而申請人如為土地所有權人，應再附土地登記謄本。

申請人如非土地所有權人，除應附土地登記謄本，請再附上委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意書，更多相關訊息請洽各區公所。

(中時)