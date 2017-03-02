天氣忽冷忽熱 中風、心肌梗塞患者增4成

強烈大陸冷氣團來襲，全台各地明顯降溫，北部地區昨晚僅剩11~12度、中部13~14度，相較上周還有近20度的好天氣，不少人身體因溫差而出狀況；林口長庚觀察，近期腦中風、心肌梗塞患者暴增3~4成。醫師提醒，「溫差大」比「持續低溫」更傷身，民眾務必做好保暖，以防因血壓突然飆高而爆血管。

面對忽冷忽熱的天氣，衛福部國健署提醒，心血管疾病患者、有吸菸或肥胖者，特別要小心氣溫驟變誘發疾病。林口長庚心臟內科助理教授級主治醫師詹益欣表示，如果是持續性的天冷，身體系統會逐漸去適應，但若是忽冷忽熱，血壓會因瞬間收縮而飆高，進而出現中風、心肌梗塞等急重症。

詹益欣說，觀察發現，心血管急重症患者，有一大部分患有心房顫動，包括老化、糖尿病、高血壓、曾經心肌梗塞者，都易有心房顫動，將使得心房不規律跳動，讓血液在心房減緩、滯留，進而形成血栓，一旦剝落、血栓順著血流到腦部，將引發缺血性腦中風。他強調，每6名腦中風患者，就有1人是因心房顫動引起，「溫差一大，中風的機率也大幅提高」。

林口長庚內科部副部長郭啟泰表示，面對這波冷氣團，民眾應注意保暖、避免過勞來維持體力、戒菸、少量飲酒；他提醒，每天飲酒超過5杯，便容易發生心房顫動，「吸菸者，中風風險則會提高3倍」。

(中時)