民進黨的味道 DPP推出「特調香水」？！

我要評比

秘書長洪耀福（右二）率民進黨媒體創意中心主任楊緬因（中）、民主學院主任吳沛憶（左二）、客家部主任鄭朝方（右）、專員羅景賢（左）與媒體見面。（方濬哲攝）

曾奪下國際調香比賽冠軍的鄭朝方表示「民進黨特調」是他有史以來最有難度的一個作品，「我想了三天三夜」。（方濬哲攝）

民主學院主任吳沛憶。（方濬哲攝）

民進黨秘書長洪耀福今日率新世代黨務主管舉行「新世代‧政治美學」起跑記者會，客家部主任鄭朝方發表新款香水「民進黨特調」，訴求這款香水包含著「台灣人、台灣土地和台灣的民主進行曲」，訴說民族融合、民主進程和大家深愛的台灣土地。

這波公布的人事包括民進黨媒體創意中心主任楊緬因、民主學院主任吳沛憶、客家部主任鄭朝方、客家事務部專員羅景賢。

(中時)