老婦寒風中徘徊街頭 警耐心比對助返家

一名77歲林姓婦人在228連續假期，獨自一人至新北市新莊搭公車到台北市，想要返回以前位在信義路二段的舊宅察看，不料，林婦卻迷失了方向，在寒冷的夜晚徘徊在忠孝東路上。

一對夫婦看到林婦迷路熱心陪伴她，正在指揮交通的信義分局員警見狀立刻上前關心，發現林婦只說得出自己的姓名、住在新莊，卻說不出地址，身上也沒有帶證件，員警於是將林婦帶回三張犁派出所休息。

員警梁秉軒、陳弘旻憑著過去的經驗，從失蹤人口開始找起，在數筆同名的協尋人口中，沒有查詢到符合的資料；改用身分不明人口查詢，也同樣一無所獲。2人只好憑著林婦的姓名，用戶役政查詢系統，從年紀相近、戶籍在新莊區的女性人口中，一一打電話詢問，經過1個多小時的努力，終於聯繫到婦人的兒子。

林婦兒子表示，母親出門後就失去聯絡，正在擔心母親安危時，就接到警察的電話，趕到派出所看到母親安然無恙，總算是放下心中的一塊大石，並對員警的細心和毅力表示感謝。2名員警則說，228連假雖然要執勤不能和家人共度，但是看到林婦和兒子團聚的一幕，和帶著笑顏離開派出所的背影，心裡有說不出的溫暖，深感辛苦也是值得的。

三張犁派出所長林宇鴻也提醒民眾，如果家中長輩有失智症情形，可向中華民國老人福利推動聯盟「失蹤老人協尋中心」申請愛心手鍊，或在長輩常用的包包、衣服內，留下聯絡人電話，以利走失協尋之用。

(中時)