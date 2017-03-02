2018議員選舉 民進黨將推年輕人新住民

備戰2018年地方選舉，民主進步黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨在縣市議員選舉中會有創新做法，可能畫出一些選區，徵召年輕人或是新住民參選，人選會更加多元化。

洪耀福今天率領民進黨內新生代的黨務主管舉行「新世代。政治美學」起跑記者會，他在記者會中表示，過去他們這一代是被這樣帶上來的，現在也要如此提攜黨內的新一代。

洪耀福透露，2018年的縣市議員選舉，民進黨會有創新的制度改變，讓年輕人或新住民可以參選；照民進黨傳統提名制度，一些優秀有特色的年輕人不容易出線，對黨的新陳代謝不好。

洪耀福說，過去曾經有年輕的人選進行電話民調時加權10%的做法，但檢討後覺得對年輕人幫助不大，因此他們會創造新的方式，徵召是一個可能的方式，畫出一些選區，透過科學的方式，確認哪些人選適合哪些選區，例如年輕人可能適合都會區，或有些新住民人選適合農村選區等。

洪耀福說，也可能讓新住民成立新住民連線，不過新住民人選較不容易找，因為他們拿到身分證後還要等10年才有參政權，不過民進黨會努力尋找。

洪耀福表示，選舉對策委員會討論出方法後，要送中執會通過，再送7月的全國黨代表大會同意。1060302

(中央社)