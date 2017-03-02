陸銀監會主席郭樹清初登場 陸股翻黑

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大陸銀監會主席郭樹清今天上午10時首度以新職亮相大陸國新辦，宣示「堅決治理各種金融亂象」。郭樹清登高一呼，陸股立刻由紅翻黑，上證綜指收跌0.52%；深證成指收跌0.49%。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天開高震盪走低，開盤報3250.52點，到了上午10時許，指數便由紅翻黑，買盤隨後進場，帶動指數反彈並再度翻紅；但下午開盤後投資人選擇觀望，指數一路震盪走跌，最後收3230.03點，跌16.91點，跌幅0.52%，成交量人民幣2230.44億元。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）今天走勢與上證綜指相仿，開紅盤報10429.98點，指數在中國銀行業監督管理委員會主席郭樹清舉行記者會時立刻翻黑，收盤報10367.31點，跌51.31點，跌幅0.49%，成交量2636.88億元。

值得注意的是，借殼上市後連續4個交易日瘋漲的順豐控股，昨天傳出交易情況遭到大陸監管單位注意，也影響今日股價表現。順豐控股今天股價開低，隨後持續在低檔震盪，收盤報67.90元，跌2.99%。

綜合新浪財經分析，大陸全國兩會（全國人大、全國政協）即將召開，雖然指數大幅殺跌的可能性不大，但局部殺跌風險不得不防。此外，先前被市場熱捧的水泥類股近日並未出現反彈，讓大盤上攻時面對不小壓力。1060302

(中央社)