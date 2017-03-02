解決安平塞車問題 聯外道路開闢刻不容緩

議員認為安平和緯路3段23號30米道路開闢刻不容緩。（黃文博翻攝）

全球衛星導航製造公司說台南是塞車世界排名第9，雖市府否認，不過李文正議員認為安平每逢假日塞車是事實，他建議安平段和緯路連接四草大橋的開闢有它的必要性，市府工務局表示會在沿鹽水溪高架道路從新市到四草大橋快速道路規畫，可以爭取從安平段先設計處理。

李文正表示，每逢連假雖帶來大量人潮，卻也造成往常一樣的塞車，市府雖有電動公車接駁和T-bike，可是效果還是有限，因為安平最大的交通瓶頸就是沒有對外連絡道路。

他說，安平港歷史風貌園區，投入將近30億的建設，因為交通的不便，造成大型案場不敢投資，交通問題沒有解決，安平就很難成為國際級觀光聖地。

李還說，有些道路根本沒有迫切性卻可以開闢，反而有迫切性的道路反而不開闢 ，讓人匪夷所思，實在值得檢討改進。

(中時)