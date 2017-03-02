抗空汙新力軍！中市空汙檢測實驗室年底啟動
維護空氣品質再精進！台中市政府環保局領先各縣市，設置「空氣汙染物檢測專區」實驗室，預計年底前正式上線運作。
環保局指出，實驗室配置多部高科技精密儀器，當空氣品質惡化或地區發生空汙案件時，可立即派員採樣送驗，針對PM2.5、粒狀汙染物之鉛、鎘、砷等20種微量元素全面檢測，追蹤防制汙染源，為市民健康把關。
環保局長白智榮表示，市府展現抗空汙決心，繼去年打造全國首部「移動式交通空氣品質監測車」，今年更領先各縣市設置「空氣汙染物檢測專區」實驗室，不但可檢測出一般汙染物，更可針對PM2.5、空氣中粒狀汙染物之鉛、鎘、砷等20種微量元素，以及硫酸鹽、氯鹽、硝酸鹽等陰離子及空氣中氣狀及粒狀汞等全面檢驗。
一旦空氣品質惡化或地區發生空汙案件時，環保局可立即派員採集空氣樣品，第一時間送至「空氣汙染物檢測專區」檢測分析，有效追蹤汙染源，進一步為市民健康把關。
環保局指出，目前相關採購作業已完成招標，預計今年9月底完成測試及驗收，屆時檢驗人員經過實際操作訓練，並通過標準樣品比測與盲測後，年底前即可上線進行檢測作業。
另外，為確保檢測精準度，實驗室溫度將嚴格控制在20℃至23℃之間，每小時平均溫度變化在±2℃內，相對溼度介於30%至40%之間，每小時平均相對溼度變化在±5%內，空氣清淨度為等級100的無塵室。
(中時)
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