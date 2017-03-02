避免無預警停水 何欣純籲設備援機制

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立委何欣純（右三）召集相關單位召開協調會，解決無預警停水問題。（林欣儀攝）

台中市屯區日前發生一周內連續停水2次的情況，引發民怨，也暴露市府水利局與自來水公司因自來水圖資問題導致權責不清的問題，為避免類似情況再發生，立委何欣純邀集相關單位與水公司召開協調會，盼建立備援機制。

何欣純表示，經與市府經發局、水利局與水公司討論，匯集共識，首要為因應台中市建設發展，應分短、中、長期規畫供水問題，加緊管線汰換進度；其次，水公司與市府也應成立管線審查小組、管線遷移審核小組，便於未來協調工程施工問題。

市府則表示，避免誤挖情況再發生，水利局將先針對太平區樹德路等10處推進中的工區暫停施工，待確認管線圖資後再進場，並確定將配合成立管線遷移審核小組，確保圖資確認更精進。

何欣純說，未來也會在國會要求水公司建立供水備援機制，因應無預警停水、復水慢的的問題。

(中時)