雲林縣植樹 首次挑戰環境惡劣口湖鄉

縣長李進勇分送茶花、桂花給民眾植樹，一名阿嬤帶著孫子領取，但小孫子看到「肯德基爺爺」嚇得倒退。（周麗蘭攝）

萬物齊漲，只有薪水不漲，每年植樹節記者會分送茶花、桂花、杜鵑也變成縣府員工小確幸，領取的人大排長龍。（周麗蘭攝）

春天又到了！雲林縣政府今年植樹首次挑戰惡劣的生長環境，選在沿海口湖鄉，縣長李進勇表示，人對土地要付出用心、感情，口湖鄉這麼困難若能種起來，斗六市沒有理由種不起來。

農業處長張世忠表示，去年縣府提供社區、居民、機關團體種植的苗木7萬9278株，4日將在口湖鄉椬梧滯洪池畔種植羅漢松、千頭木麻黃、草海桐、朱槿，面積約3公頃。

農業處指出，往年很少在沿海鄉鎮植樹，是因為適合的樹種只近20種，口湖鄉公所有意打造椬梧滯洪池為休憩場所，縣府趁此助一臂之力。

縣長李進勇表示，為使大地生養不息，很多工作要做，種樹是最直接的，可修補大地傷害。隨著全球經濟發展，破壞更重大，行動必須進一步落實。

他表示，口湖鄉的揚塵大，種樹美綠化對環境會有很大幫助；植物生長困難，人要關心了解，看甚麼可以種得起來，不能隨便種種，人對土地要付出用心、感情，口湖鄉若能種起來，斗六市沒有理由種不起來。

李進勇說，斗六市的社口水岸、口湖鄉椬梧滯洪池、北港溪滯洪池串連起來，就是雲林縣的水與綠計畫，這次在口湖植樹，代表正式邁出雲林水與綠的第一步。

萬物齊漲，只有薪水不漲，每年植樹節記者會分送茶花、桂花、杜鵑給洽公民眾，也變成縣府員工小確幸，今天領取的人大排長龍。

(中時)