馬辦：洪秀柱若再放縱蔡正元轟馬恐自傷
近日國民黨政策會執行長蔡正元針對前總統馬英九的各種批評，馬英九辦公室發言人徐巧芯2日呼籲，國民黨主席洪秀柱若再繼續放縱政策會執行長無的放矢砲轟前黨主席，不僅無益黨的團結，更恐傷及自己選情。
徐巧芯質疑，蔡正元身為政策會執行長，不斷傷害黨的形象，極盡所能批評前任主席、總統，論述卻毫無實質內容，難道破壞黨的團結和同志情誼，也是他的「工作內容」之一嗎？這一連串荒腔走板的鬧劇，究竟是蔡正元成為了國民黨的脫韁野馬，還是來自於黨中央的默許？這個黨還有領導者在管理嗎？難道就這樣放任黨內幹部繼續亂？
徐巧芯說，正值黨主席選舉之際，呼籲洪主席節制自己的黨內重要幹部，若再繼續刻意放縱，只會重傷自己選情。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。