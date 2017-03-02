馬辦：洪秀柱若再放縱蔡正元轟馬恐自傷

近日國民黨政策會執行長蔡正元針對前總統馬英九的各種批評，馬英九辦公室發言人徐巧芯2日呼籲，國民黨主席洪秀柱若再繼續放縱政策會執行長無的放矢砲轟前黨主席，不僅無益黨的團結，更恐傷及自己選情。

徐巧芯質疑，蔡正元身為政策會執行長，不斷傷害黨的形象，極盡所能批評前任主席、總統，論述卻毫無實質內容，難道破壞黨的團結和同志情誼，也是他的「工作內容」之一嗎？這一連串荒腔走板的鬧劇，究竟是蔡正元成為了國民黨的脫韁野馬，還是來自於黨中央的默許？這個黨還有領導者在管理嗎？難道就這樣放任黨內幹部繼續亂？

徐巧芯說，正值黨主席選舉之際，呼籲洪主席節制自己的黨內重要幹部，若再繼續刻意放縱，只會重傷自己選情。

(旺報)