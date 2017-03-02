埔里年輕女醫師返鄉執業 盼為偏鄉醫療做出奉獻
醫療資源較為缺乏的埔里山城，今〈2〉日突有年輕女皮膚科醫師、也是埔里的媳婦黃稚晴，返鄉執業，除了希望為偏鄉醫療做出奉獻，造褔桑梓，並也期待能為鄉親提供更專業醫療服務，前往看診，即日起至4月14日止都免收掛號。
黃稚晴醫師畢業於中國醫藥大學醫學院，曾在台大醫院皮膚部受訓，曾在嘉義榮民醫院擔任主治醫師、台中榮民總醫院擔任總醫師，是位對皮膚醫療深具專業的女醫師。
黃稚晴醫師夫婦都是醫生，也是埔里聞人洪玖足的媳婦；黃醫師也曾在台中葉育霖皮膚科服務多年，因深具愛心，視病患如親人，普獲當地病患的信任；最近有鑑於偏鄉醫療資源缺乏，在家人鼓勵下，毅然返回埔里，在城隍廟對面開業，期能回饋地方也造福地區患者。
(中時)
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