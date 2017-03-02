8局下攻4分　富邦悍將8：4勝天津雄獅

林旺衛對天津雄獅熱身賽敲陽春炮。(資料照 范揚光攝)

富邦悍將2日對中國天津雄獅熱身賽，8局下展開連環炮攻勢攻下4分，終場以8比4贏得逆轉勝。

富邦悍將此役派去年高中畢業的陳仕朋、潘庭豐、羅華韋、林政賢與陳煥陽5位投手上陣，其中以林政賢中繼3局沒被擊出安打，無失分表現最出色，最後1任投手陳煥陽主投最後1局也讓對手3上3下。

打擊方面，林旺衛2局下敲出陽春炮，于孟雄也有1支三壘安打表現，8局下 吳宗峻、方玄宗、張建銘和黃智培各擊出1分打點安打，是此役擊敗天津雄獅的關鍵。

(中時電子報)