防炒作 中市府實價登錄確認符合行情後才公開

防實價登錄資訊淪炒作工具，中市府依「揭露原則」確認符合行情後再公開。（圖／台中市府提供）

針對民眾申報不動產實價登錄，但卻有網站上看不到的情形。台中市政府地政局表示，內政部實價登錄交易價格資訊是為促進不動產交易透明化，為避免資訊淪為炒作工具，內政部訂有「揭露原則」，若經調查確與當地行情顯不相當，將暫不予揭露。

有民眾在103年購買台中市南區透天厝，經申報實價後，「內政部不動產交易實價查詢服務網」卻無法查到該資料，該民眾因資訊不透明，難以順利將房子賣出。

地政局長張治祥表示，這起個案經中山地政事務所查證，標的物103年12月成交價格明顯高於市場正常交易價格，未在實價登錄備註欄說明相關原因，例如裝潢費、仲介費等因素。

因此，為避免交易價格資訊短期內波動過大，造成資訊紊亂，淪為炒房平台，暫不予揭露；不過，同年7月該標的物也有買賣交易移轉紀錄，當時成交價格則符合市場行情，因此當時依規揭露。

張治祥強調，實價登錄交易價格資訊是以土地及建物實際成交價格為主，不包含仲介費、裝潢費及相關稅費等，以避免價格失真；此外，內政部對於實價登錄訂有揭露原則，若是申報價格偏離當地行情，經調查確實與當地行情明顯不相當，將暫時不予揭露，不過若屬特殊交易態樣，如親友關係人交易、畸零地交易等，所有權人若於「申報當時」在備註欄註明相關原因，經查屬實也都會刊登。

地政局表示，未來將繼續辦理實價登錄抽查作業，並落實相關宣導，以落實房市資訊透明化及正確性，充分保障消費大眾知的權利。

(中時)