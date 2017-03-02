世新大學簽署一中承諾書 陸委會籲大陸勿政治干預
有關世新大學與大陸學術單位交流時，簽署承諾書保證課程內容不涉政治敏感活動。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今於例行記者會呼籲，大陸不要以政治因素干擾兩岸學校交流。
邱垂正強調，校方若有失當之處，應盡速說明改正，學術、講學受憲法保護，不應受到影響和限縮；兩岸學術單位交流受《兩岸人民關係條例》33條之3規範，陸委會尊重教育部審理結果，經查確認違法情事，將依條例90條進行罰款，並要求校方限期改正。
教育部長潘文忠今天到立法院備詢前受採訪表示，世新大學事前並未告知教育部，簽署承諾書的內容，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條第33-3條內容。
上述法規規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。
潘文忠表示，政府鼓勵兩岸學術單位交流，但必須基於「平等互惠」的原則。世新大學的案件，教育部深入瞭解後，再決定如何處理。
(旺報)
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