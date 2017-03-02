吾三連？ 日安倍首相望能獲黨內修法支持續任
長期在日本執政的自民黨（Liberal Democratic Party）將於本月5日召開黨代表大會，預料將修改現有的「總裁連任一屆6年」限制，為安倍晉三（Shinzo Abe）競選下屆首相鋪路，若他能帶領自民黨在2018年國會改選勝出，則將能達成「吾三連」的目標，成為日本近代史上最長任期的首相。
據路透社（Reuters）報導，於2012年奪回政權的安倍晉三，兼任自民黨總統的第二任任期也將迎來終點，為延續他的經濟改革路線與舉辦2020年東京奧運，自民黨計畫在本月5日的黨代表大會提案，正式修改現有對黨主席（總裁）連任一屆的限制，讓安倍得以「吾三連」並帶領自民黨贏得下屆國會大選。日本國會將於明年9月迎來改選，若仍有近6成支持率的安倍再次獲勝，將能有機會一路執政2021年，成為日本史上任期最長的首相。
出身政治世家的安倍晉三，除了自己擔任首相外，外祖父岸信介與叔公佐藤榮作都曾出任首相，是名符其實的「一家三宰相」。其父安倍晉太郎過去也是日本政界三大領袖之一，與竹下登、宮澤喜一並稱。他在2006年首次接替小泉純一郎短暫出任首相，在5年後重新帶領自民黨贏得2012年大選，重新登上首相大位。如今連任二任的他，為了繼續他「三支箭」的經改政策與東京奧運，接下來明年大選將是最大的關鍵。
執政邁入第6年的安倍，至今的民調支持度仍居高不下，最新由產經新聞做出的民調顯示，安倍晉三內閣支持度為58.8%、自民黨則有36.9%的支持率，都比在野黨高出不少。然而，對於黨內修改限制的議題，自民黨幹事長下村博文認為，「在如今國際局勢下，日本需要安定與穩定的政治環境，在日美關係穩定後，（我相信）安倍首相將能為日本帶來穩定發展。」
(中時電子報)
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