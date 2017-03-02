106年度預算解凍 朝野同意程序不杯葛

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立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，對於民國106年度預算，各黨團同意不作議事程序杯葛，處理程序各委員會自行決定，得以多案方式處理。

106年度公務預算在今年1月立法院臨時會才三讀通過，但留下了近千案的凍結案，國民黨立法院黨團提議討論凍結決議等案的後續處理程序相關事宜，蘇嘉全中午召集協商。

朝野協商結論指出，各機關函送106年度預算解凍及相關決議案時，由議事處列入院會議程報告事項，即送相關委員會處理，各黨團同意不作議事程序杯葛。

協商結論指出，各委員會處理106年度中央政府總預算解凍等案，其處理程序由各委員會自行決定，得以多案方式處理。1060302

(中央社)