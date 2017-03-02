吳姓毒犯菲國被捕 在台也遭通緝

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前天凌晨在馬尼拉市被捕的1名可疑毒販，經中華民國駐菲代表處派人前往查證，得知為吳姓台灣人，他在台灣也因涉毒遭到通緝。

菲律賓緝毒署幹員於2月28日凌晨2時左右，佯裝買客在馬尼拉市1間公寓逮捕吳嫌，並起出約1公斤、市價600萬披索（約新台幣420萬元）的安非他命。

當時吳嫌未能提供任何身份證件，僅向緝毒署人員口述姓名，菲方作筆錄時拼寫錯誤。

駐菲代表處今天派人前往緝毒署查證，得知被捕嫌犯為吳姓台灣人，現年67歲，因國曆與西曆換算問題，菲方先前誤以為他已有79歲。

根據內政部警政署刑事警察局資料，吳嫌於2009年因涉嫌毒品危害防制條例遭高雄地檢署通緝，但他在遭到通緝之前即逃到菲律賓。

吳嫌在菲國也曾因毒品案而被捕，6個月前才剛獲釋。1060302

(中央社)