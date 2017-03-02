報告：港超富裕人口有4080人

我要評比

英國國際物業交易、管理及顧問服務公司萊坊（Knight Frank）公布，香港超富裕人口有4080人，各人資產淨值達3000萬美元。

官方香港電台今天報導，萊坊發表財富報告指出，去年全球擁有資產淨值達3000萬美元或以上的超富裕人口上升，增至約19萬3500人，按年上升3.1%。

報告指出，香港超富裕人士有4080人，較前年增加6%，在亞洲排名第一，全球排名第三；香港超富裕人士平均每人擁有3.3個住宅物業。

報告預計香港的超富裕人數將會持續增加，10年後成長40%，達到5710人。1060302

(中央社)