東部快鐵促進會成立 籲政府列為內需

「東部快鐵促進會」2日在宜蘭成立。促進會呼籲政府將這項綠色運輸案納入擴大內需計畫，均衡東西發展，解決日後蘇花公路改善工程通車後的交通黑暗困境。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年3月2日

「東部快鐵促進會」今天在宜蘭成立。促進會呼籲政府將這項綠色運輸案納入擴大內需計畫，均衡東西發展，解決日後蘇花公路改善工程通車後的交通黑暗困境。

「東部快鐵促進會」今天在宜蘭議會大廳舉行成立大會，會長陳正曜、榮譽會長（前行政院長）游錫(方方土)及顧問團團長（民進黨立委）陳歐珀與數百名民眾一同出席，共同簽署「籲請政府落實東部鐵路快速化」連署書，呼籲行政院交通部盡快將東部快鐵列入特別預算興建，讓台灣東西部區域發展平衡，推動綠色運輸。

「我們要預算，不要只有規劃費」陳正曜說，雪隧通車後，塞車問題嚴重，但中央一直拿不出解決方案。東部快鐵從南港到頭城，只有約30公里，只要半小時就可到達。行政院草擬中的「擴大內需加強投資台灣計畫」接近收尾，其中有將近新台幣1兆元的預算，希望政府能把東部快鐵納入預算中。

他表示，東部快鐵從規劃到環境影響評估至少3年，之後動工到完工也要10年；若政府這次沒有納入，宜蘭的交通恐在蘇花改通車後邁入更嚴重的黑暗期。

游錫(方方土)在致詞說，東部快鐵屬於綠色運輸，環保人士都該支持，也能讓台灣東西發展平衡，也能解決國道5號塞車與大量空氣汙染等問題。

陳歐珀說，國5塞車問題未解，明年蘇花改第一階段通車後，宜蘭恐陷入交通黑暗期，期盼外界共同支持東部快鐵，促使政府把這項案子納入擴大內需計畫中。

「不解決不行」，宜蘭縣代理縣長吳澤成說，宜蘭及花東交通問題已面臨關鍵時刻，台灣東部路廊有限，僅能靠軌道運輸，東部快鐵若這次沒有納入擴大內需，之後恐怕還要等數十年。1060302

(中央社)