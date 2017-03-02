東部快鐵促進會成立 籲政府列為內需
「東部快鐵促進會」今天在宜蘭成立。促進會呼籲政府將這項綠色運輸案納入擴大內需計畫，均衡東西發展，解決日後蘇花公路改善工程通車後的交通黑暗困境。
「東部快鐵促進會」今天在宜蘭議會大廳舉行成立大會，會長陳正曜、榮譽會長（前行政院長）游錫(方方土)及顧問團團長（民進黨立委）陳歐珀與數百名民眾一同出席，共同簽署「籲請政府落實東部鐵路快速化」連署書，呼籲行政院交通部盡快將東部快鐵列入特別預算興建，讓台灣東西部區域發展平衡，推動綠色運輸。
「我們要預算，不要只有規劃費」陳正曜說，雪隧通車後，塞車問題嚴重，但中央一直拿不出解決方案。東部快鐵從南港到頭城，只有約30公里，只要半小時就可到達。行政院草擬中的「擴大內需加強投資台灣計畫」接近收尾，其中有將近新台幣1兆元的預算，希望政府能把東部快鐵納入預算中。
他表示，東部快鐵從規劃到環境影響評估至少3年，之後動工到完工也要10年；若政府這次沒有納入，宜蘭的交通恐在蘇花改通車後邁入更嚴重的黑暗期。
游錫(方方土)在致詞說，東部快鐵屬於綠色運輸，環保人士都該支持，也能讓台灣東西發展平衡，也能解決國道5號塞車與大量空氣汙染等問題。
陳歐珀說，國5塞車問題未解，明年蘇花改第一階段通車後，宜蘭恐陷入交通黑暗期，期盼外界共同支持東部快鐵，促使政府把這項案子納入擴大內需計畫中。
「不解決不行」，宜蘭縣代理縣長吳澤成說，宜蘭及花東交通問題已面臨關鍵時刻，台灣東部路廊有限，僅能靠軌道運輸，東部快鐵若這次沒有納入擴大內需，之後恐怕還要等數十年。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。