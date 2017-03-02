6北韓軍人持槍進入大陸 中國公安追查
南韓媒體報導，2月28日晚，6名北韓軍人持槍進入位於北韓與中國大陸邊境的吉林省白山市長白朝鮮族自治縣境，中國公安正在追查這幾人的下落。
南韓聯合新聞通訊社報導，中國公安發送簡訊，要求居民注意安全。簡訊內容為：「緊急通知，今天朝鮮（北韓）6人持槍，從金廠村越境到八道溝鎮境內，當地各書記已通知村民做好應急防範工作，發現可疑人員立即報警。」
報導引述知情人士表示，目前這些越境北韓軍人還沒有犯事，據推測仍在大陸境內。對於越境原因，另一消息來源指出，有可能是因遭到上級軍官的毆打和體罰。
報導指出，由於北韓缺糧，2000年後多次發生北韓軍人或居民越境搶劫中國大陸農戶的事件。2013年12月，一名北韓男子越境闖入吉林省延邊州延吉市一民宅，殺害一對老夫婦後攜財物竄逃，後被公安抓獲。
2014年12月，在吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市南平鎮，一名北韓逃兵持槍闖入民宅搶劫，導致5人傷亡。去年7月28日，5名持槍北韓軍人越境後，搶劫中國居民，中國軍警在現場抓獲2人，2名中國警察中槍送醫。1060302
(中央社)
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