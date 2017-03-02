六房媽值年爐主 擲筊輪序分擔活動費用

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中華民國六房媽會今天表示，六房媽值年爐主負擔的紅壇建設及活動費用龐大，將經由擲筊，恭請六房天上聖母作主，決定從何年開始由六房媽會分擔費用，歡迎見證。

中華民國六房媽會指出，六房天上聖母過爐的輪值爐主經由擲筊產生，每年紅壇建設及活動經費，約新台幣1200萬至1500萬元之間，單是紅壇建設就要200多萬元，對值年爐主是一大負擔。

六房媽會秘書長高永哲說，六房媽會決定4日下午2時，在今年輪值奉祀的斗六大北勢當地保清宮後方臨時紅壇，由六房天上聖母作主，經由擲筊決定從哪一年起，由六房媽會分擔1/4過爐活動費用（含紅壇建設），以續盛事，並杜絕值年爐主召募股東的不正常現象。

俗稱六房媽或六房媽祖的六房天上聖母，原是家族神，在清順治甲午年間（1654年），林氏六兄弟從中國大陸渡台開墾，奉請隨同保佑，來台定居在今日斗南鎮阿丹里崙仔地區。

六兄弟後來往外發展，協議每年輪值奉祀，習俗流傳至今成為過爐慶典，已有350多年歷史，當初六房兄弟輪流奉祀，其中一房因天災沖散遷居他鄉，如今奉祀分為5股。

現今輪流奉祀六房媽的5股分別是斗南股（斗南鎮）、土庫股（土庫鎮）、過溪股（虎尾鎮）、五間厝股（斗南鎮、大埤鄉）、大北勢股（斗六市），計有5鄉鎮市、36個村莊輪流奉祀。

無固定廟宇奉祀的六房媽，每年擲筊選出爐主，主辦過爐慶典，設置奉祀紅壇，過爐後六房媽聖駕駐駕臨時紅壇3天，之後才正式安座紅壇。

六房媽原為林氏家族神，由於保護庶民，神威顯赫，信眾廣布，已非林氏一族，輪值爐主也非林姓，成為雲林斗六、斗南、大埤、虎尾、土庫、嘉義大林等地區，不分祖籍姓氏的地方神共同信仰，被視為大甲媽、白沙屯媽、北港媽之外，獨樹一幟的地方宗教民俗特色。1060302

(中央社)