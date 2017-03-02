一日波麗士初體驗 學童：我也要當警察

學童第1次坐上巡邏車，開心直呼以後也要當警察。（周綾昀翻攝）

枋寮分局的2位女警用故事與有獎徵答，與孩子們打成一片，並宣傳交通與毒品概念。（周綾昀翻攝）

昨日上午枋寮分局交通組長廖舜惠和偵查隊偵查佐朱玉蘭，前往屏東春日鄉力里國小宣導交通安全及反毒、反性侵預防犯罪等，從有獎徵答、白雪公主故事帶入，倒試乘巡邏車，讓孩子們興奮直呼，「警察好酷，我長大也要抓壞人」。

一早廖舜惠先邀請男同學擔任1日交警，當孩子穿上反光背心模擬交通指揮、大力吹警哨時，令現場師生覺得新奇，此外也透過案例示範及宣導動畫影片，加上有獎徵答帶動歡樂，讓學童了解交通安全守法觀念，並將酒後不駕車的觀念帶回家庭，童心訴求長輩酒後勿駕車，以免造成事故引發另一個家庭悲劇的發生。

而朱玉蘭則深入淺出解說新型毒品，多以軟糖、果凍、咖啡包的方式，充斥在市面甚至入侵校園，勸誡小朋友不要抱持好奇心而輕易嚐試，還用經典的白雪公主故事，提醒孩子對於陌生人提供的糖果、物品，要提高警覺，懂得自我保護及人身安全的概念，防治兒童遭受毒害、性侵。

活動最後，稚氣可愛的1年級新生及幼稚園班小朋友，興奮地圍著巡邏車，好奇摸索詢問各項警察裝備功能，並爭著坐上駕駛座，親自體驗小小波麗士的感覺，高喊「我長大也要當警察捉壞人」。

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(中時)