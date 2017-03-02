貪2千元貼圖竄改帳密 賠4萬5換緩刑
24歲吳姓男子，向孔姓男子買手機程式點數，取得孔交付的LINE帳號和密碼登入儲值後，吳竟藉此變更孔男帳號密碼、大頭貼圖案及綁定的電子郵件信箱，還刪除孔的好友名單，再用孔男LINE帳號內代幣，購買貼圖送給自己的帳號。台北地院依妨害電腦使用罪判吳拘役50日可易科罰金，因吳賠4萬5000元和解，獲宣告緩刑2年。
家住新竹的吳男，去年4月7日凌晨兩點多，因向孔男購買手機應用程式點數，因此取得孔交付的LINE帳號和密碼，供他登入儲值。但吳登入後，卻未經同意，就將孔男的LINE帳號、密碼、大頭貼圖案及綁定的電子郵件信箱全部變更，並刪除孔的好友名單，然後使用孔的帳號內、價值2000元的LINE的代幣，購買貼圖送給自己的帳號使用。孔男後來發現無法登入LINE的帳號，才報警查獲吳的不法行為。
全案經台北地院審理，吳自白認罪，也和孔和解並賠償4萬5000元，作為換取緩刑條件，法官審結，依妨害電腦使用罪判吳拘役50日可易科罰金，緩刑2年。
(中時)
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