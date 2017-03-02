保育有成！墾丁珊瑚頭好壯壯 魚群也回歸

專業潛水教練蔡永春發現，南灣珊瑚生長狀況較10年前佳，連魚群也跟著回歸，讓他驚奇不已。（蔡永春提供）

覺得驚喜，墾丁珊瑚頭好壯壯！近10年海洋浩劫嚴重，墾丁南灣的珊瑚不但白化，甚至死去，但資深珊瑚教練蔡永春近日發現，珊瑚生長狀況比預期好以外，連魚群也跟著回歸，這些主要歸功於成立保護區，大量減少漁網魚線，且水質也有所改善。

當各地都在喊著捕不到魚的同時，卻有專業潛水教練發現墾丁地區海域有不少色彩斑斕的熱帶魚群，珊瑚也一掃灰白色澤，顯得活力無比，讓這些無動力無破壞的浮潛業樂不可支。

蔡永春說，10年前常活躍在南灣做潛水活動，但當時大片珊瑚中，存活的已所剩無幾，有些因水溫過高，在白化後死亡，有些被颱風攜來的浪打至腰斬。上週他「回家探望」這些海洋的老朋友，發現珊瑚比預期生長得更好，令他驚喜不已。

蔡永春開心的說，自從成立珊瑚保護區後，10至20米淺灘的石珊瑚礁，就較少受到漁網及魚線的威脅，再加上管處保護利用管制原則，控管水汙染排放等，讓水質變好，珊瑚有了活路，珊瑚礁魚種雀鯛等增加，連同大魚也再次出現，恢復海洋應有的生態，也可預期潛水客再次「洄游」。

墾丁國家公園海域2005年成立「珊瑚礁後壁湖海洋資源保護示範區」，2008年再委託海生館做「珊瑚保護區珊瑚資源復育計畫」，針對海洋保護區的保育、觀光與漁業等，如吸引浮潛和潛水等觀光收益，增生的魚群溢流出保護區而維持穩定魚獲，改善當地民眾的生活等。

(中時)