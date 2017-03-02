持毒男拔腿狂奔 跑輸全馬員警被逮嘆衰

26歲李姓男子日前在銀行前下車左顧右盼，擔任便衣守望勤務的第五分局文昌所警員黃正佑發現十分可疑，趨前表明身分盤查，年輕力盛的李男竟拔腿狂跑，但黃正佑可是全馬跑手，跑了250公尺就逮到人，李男大嘆倒楣坦承持有K他命，遭送辦。

第五分局文昌所警員黃正佑日前在文心路4段大樓銀行前擔服便衣守望勤務，發現李男雙腳掌有刺青神色異常，趨前欲盤查，才喊「喂」一聲，年輕的李男拔腿就跑。

員警黃正佑也不是省油的燈，他可是全馬跑手，參加過多次全馬賽經驗，緊隨在後，跑了250公尺就逮到人。遇到全馬員警，李男直嘆倒霉，他說，剛交易購得K他命，搭車返家，沒想到在住家大樓前下車，就被逮。警方依法函送偵辦。

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(中時)