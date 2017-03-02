中市府通過第1次追加減預算案 爭取議會支持

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台中市副市長林陵三表示，市政會議審查通過106年第1次追加減預算案，將送議會爭取支持。（盧金足攝）

台中市府今天（2日）召開市政會議，審查通過106年度台中市地方總預算第1次追加(減)預算案，追加歲入預算19億2099萬5千元、歲出預算35億5755萬元；歲出項目包含中央補助款、地方配合款、重大建設及交通預算，另外有一部分於總預算審議時未獲議會通過，但經檢視確實有必要辦理，因此再次追加，爭取議會支持；副市長林陵三請各局處加強與市議員溝通，會中決議全數照案通過。

主計處表示，此次歲入追加來源主要有：中央補助收入12億4262萬元9000元、稅課收入3億9321萬1000元、回饋金收入8205萬元；歲出追加部分，最多為經濟發展支出17億1820萬6000元，占48.30%；其次為社區發展及環境保護支出7億7658萬9000元，占21.83%；第3則為教育科學文化支出6億4281萬1000元，占18.07%。

歲出部分包含許多重大建設及交通工程，包括：東勢豐原快速道路工程、國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程、鐵路高架化車站停車場進出口打通用地費、葫蘆墩圳環境營造計畫、龍井區山腳排水橋梁改建工程、水湳轉運中心規畫設計監造。

大里區第一公有市場閒置空間活化修繕計畫、興建秀水及武鹿聯合里活動中心、鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程、后豐鐵馬道花樑鋼橋基礎橋墩修復工程、大雅上楓國小活動中心興建工程、太平國民運動中心興建工程、興建仁愛之家多功能大樓、霧峰區峰谷路道路拓寬工程、路平專案等，都是亟待進行的工程項目。

其他如公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫、污水下水道管網建設及道路刨封、充實愛心食物銀行、焚化廠底渣委託再利用處理計畫、焚化廠委託操作管理服務計畫、非法棄置廢棄物緊急移除計畫、李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程。

推動參與式預算、補助台中市影視發展基金會營運經費及補助影視業者拍片取景計畫等，都是日前未經議會通過，但因牽涉106年重要施政項目或民生需求，經市府檢視後認為有辦理的必要性，故再次爭取議會同意。

(中時)