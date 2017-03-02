動保團體台南高分院抗議 控嘉義檢方濫權上訴

動保團體出庭前在台南高分院前高舉標語呼口號，抗議檢方濫權上訴。（程炳璋攝）

全台動保團體3年前為了流浪動物收容問題在嘉義市政府發起531陳抗活動，一場激烈的推擠，有8名動保人士遭妨害公務起訴，事後一審判決無罪，檢方上訴二審，動保團體2日下午出席辯論終結庭，在台南高分院前高舉標語，控訴嘉義檢方濫權上訴。

「在台灣，殺貓狗的人被起訴的刑期都沒有我這救貓狗的人被起訴的刑期重」台灣貓狗人協會理事長黃泰山3年前參與531嘉義動保活動，陳情民眾與警方在推擠中都掛彩，事後他被當成妨害公務罪中公然聚眾不解散的首謀起訴。

黃泰山感嘆，遭起訴的罪名刑期一年以上，七年以下，台灣從過去到現在，逮到殺貓殺狗的人也沒有起訴這麼重的罪刑，沒想到他為了救貓狗而陳情，卻吃上這麼重的官司。

嘉義市政府3年前這場動保陳抗中，因妨害公務遭起訴的8人，一審皆判無罪，檢方再上訴二審，2日進行辯論終結庭，來自全台各單位的動保人士在出庭前，先在法院外高舉標語抗議「警察暴力、檢方濫權」。

台南市議員李文正到場聲援，批評台灣已被國際認為對動物國家之一，中央政府今年剛推動全台收容動物零安樂死，卻仍有動保人士被告出庭，政府實在不知檢討。

台南市流浪動物研究協會會長徐滿惠認為台灣的動保法還需修法，仿效雙北、桃園、台南四都，持續推動「精準捕抓」、「貓狗結紮」，才是「零安樂死」政策最好的配套措施。

(中時)